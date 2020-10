Сергей Литвиненко, начальник информационно-аналитического управления Законодательного собрания Свердловской области, ушел в отставку по собственному желанию, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в региональном парламенте.

Чиновник ушел в отставку после 6,5 лет работы в этой должности. Трудовые отношения с Литвиненко прекращены в начале месяца. Напомним, в конце сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев уволил Романа Кислова. Он возглавлял ГБУ Свердловской области «Оператор электронного правительства» почти семь месяцев. Причиной увольнения стало банкротство Кислова. Евгений Куйвашев уволил объявленного банкротом главу электронного правительства

