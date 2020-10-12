Растопила печку. В Нижнем Тагиле сгорела баня и частный дом

10 октября в Нижнем Тагиле произошел пожар в СНТ «Горняк-2». В результате сгорела баня и дом, а у соседей расплавился сайдинг, сообщили в отделе надзорной деятельности.