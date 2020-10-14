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СМИ: стало известно кто возглавит Центр управления регионом в Свердловской области

14 октября 2020, 14:59
Главой ЦУР в Свердловской области может стать руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров, пишет Znak со ссылкой на инсайдера.

По данным источника, кандидатура Захарова находится на согласовании у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Издание отмечает, что Центр управления регионами официально не создан. О его организации распорядился президент РФ Владимир Путин в начале 2020 года.

Напомним, что по предварительной информации ЦУР будет заниматься сбором и анализом обращений граждан. А также осуществлять помощь в оперативном реагировании. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вошел в состав участников проектного офиса. Его кандидатуру одобрил Евгений Куйвашев.

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#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Назначение#Политика
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