СМИ: стало известно кто возглавит Центр управления регионом в Свердловской области

По данным источника, кандидатура Захарова находится на согласовании у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Издание отмечает, что Центр управления регионами официально не создан. О его организации распорядился президент РФ Владимир Путин в начале 2020 года.
Напомним, что по предварительной информации ЦУР будет заниматься сбором и анализом обращений граждан. А также осуществлять помощь в оперативном реагировании. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вошел в состав участников проектного офиса. Его кандидатуру одобрил Евгений Куйвашев.