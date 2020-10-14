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Свердловский «Магнит» оштрафован за неправильное ношение масок продавцами

14 октября 2020, 12:44
В Свердловской области магазин «Магнит» оштрафован за неправильно надетые продавцами защитные маски, пишет пресс-служба областного суда.

Проверка проводилась летом 2020 года в магазине Ивделя. Продавцы надевали маски таким образом, что органы дыхания оставались неприкрытыми и обслуживали клиентов без перчаток. Кроме того, в торговом зале не соблюдалась социальная дистанция.

Фотографии нарушения были направлены в городской суд, где был назначен штраф в размере 200 тысяч рублей за невыполнение мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

АО «Тандер» (магазин «Магнит») попыталось обжаловать решение в Свердловском областном суде, но решение Ивдельского горсуда осталось без изменений.

Напомним, в Нижнем Тагиле торговая сеть магазинов «Магнит» задолжала за вывоз мусора более 200 миллионов рублей. Ведутся судебные разбирательства. Отмечается, что ни один платеж за обращение с ТКО не был выплачен организацией добровольно.

Сеть магазинов «Магнит» задолжала за вывоз мусора более 20 миллионов рублей
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#Штраф#Суд#Магнит#Общество
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