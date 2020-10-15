Торгово-промышленная палата и АНО АСИ анонсировали бизнес-конкурс для стран БРИКС

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин рассказал о целях проведения мероприятия. По его словам, идет поиск идей по взаимодействую бизнеса с государством, народом и в социальной сфере.
Нам интересны все решения, которые можно будет применить в наших странах. Кроме того, любопытно узнать об опыте внедрения уже готовых решений в странах-партнерах БРИКС, рассказал Катырин в ходе конференции ТАСС.
Победителей BRICS Solutions Awards отберут в семи номинациях: здоровье и активный образ жизни, качество жизни, инновации и технологии, экономика в окружающей среде, бизнес-решения, городская среда и образование.
По заявлению директора Агенства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, заявки будут приниматься на сайте конкурса до середины ноября. А через две недели будут определены финалисты. Финал конкурса будет проведен совместно с представителями делового совета БРИКС в онлайн-формате.
Напомним, президент торгово-промышленной палаты Урала Андрей Беседин призвал бизнесменов и руководителей предприятий начинать перевод части сотрудников на дистанционный режим работы.