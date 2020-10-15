В Екатеринбурге осудили мешавшего работе ГИБДД уральского блогера

Напомним, Денис Каличонок около шести лет назад организовал во «Вконтакте» группу «ДПС Онлайн!». В которой участники дорожного движения предупреждали друг друга о местоположении экипажей ГИБДД. Кроме того, он снимал ролики своего общения с инспекторами и выкладывал их в интернет.