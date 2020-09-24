Мешавшему работе ГИБДД уральскому блогеру грозит до 20 лет тюрьмы

Адвокат Данила Вячеслав Войнов рассказал, что оперативников спрашивали, по какой причине не была установлена площадка и вид магазина, почему нет скриншотов или других доказательств существования. Кроме того, сотрудничающий со следствием Игорь Мещеряков не смог назвать адреса интернет-магазина. Он уверяет, что найденные у него запрещенные вещества, принадлежат Каличонку. Для доказательства данного факта были проведены экспертизы, но отпечатков или ДНК подозреваемого не было обнаружено.