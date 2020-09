Мешавшему работе ГИБДД уральскому блогеру грозит до 20 лет тюрьмы

Основателя известного в Екатеринбурге паблика «ДПС Онлайн!» во «Вконтакте» Дениса Каличонка обвиняют в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает «КП-Екатеринбург».

Именно такой срок запросила для него прокуратура. 31-летний Денис Каличонок прославился около шести лет назад. Он основал паблик, где водители предупреждали друг друга об экипажах ГИБДД. Блогер записывал на видео, как он общается с инспекторами, публиковал их в интернете, а также активно выступал за тонировку. В феврале 2019 года во внедорожнике Данина полицейские обнаружили 700 грамм мефедрона. Следствие оценило количество как особо крупный размер. Вместе с Каличонком был задержан его друг — Игорь Мещеряков. В его квартире было обнаружено около 400 грамм наркотиков. По версии полицейских, блоггер вместе с другом основали интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Однако блогер утверждает, что изготовил мефедрон для себя. Адвокат Данила Вячеслав Войнов рассказал, что оперативников спрашивали, по какой причине не была установлена площадка и вид магазина, почему нет скриншотов или других доказательств существования. Кроме того, сотрудничающий со следствием Игорь Мещеряков не смог назвать адреса интернет-магазина. Он уверяет, что найденные у него запрещенные вещества, принадлежат Каличонку. Для доказательства данного факта были проведены экспертизы, но отпечатков или ДНК подозреваемого не было обнаружено. При этом для Мещерякова прокуратура запросила 11 лет колонии. Уже 1,5 года Данил Каличонок находится в СИЗО. Его друг Игорь Мещеряков, который сотрудничает со следствием, находится под подпиской о невыезде.

