В Екатеринбурге браконьер получил 22 года тюрьмы за убийство егеря

Преступление было совершено вечером 27 ноября 2019 года в 30 километрах от села Таборы.
На скамье подсудимых оказался ранее несудимый 56-летний житель села Таборы Леонид Нихти. Мужчина обвинялся в убийстве егеря и покушении на убийство его помощника.
Егерь и его помощник проводили проверку по незаконному вылову рыбы. В охотничьем домике в лесу они обнаружили рыбу и попытались выяснить каким способом она была поймана.
Рыболов без предупреждения выстрелил в егеря, потом набросился с топором на его помощника. От полученных травм егерь скончался, второй мужчина выжил.
Присяжные заседатели признали Леонида Нихти виновным.
Суд назначил Леониду Нихти наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на два года.
Мужчина должен выплатить компенсацию морального вреда вдове убитого в размере один миллион рублей.
Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован сторонами.
Напомним, что правительство Свердловской области выступило с ходатайством о представлении убитого инспектора к государственной награде посмертно.