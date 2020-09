В Екатеринбурге браконьер получил 22 года тюрьмы за убийство егеря

Суд вынес приговор по делу об убийстве егеря и покушении на убийство его помощника около села Таборы, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Преступление было совершено вечером 27 ноября 2019 года в 30 километрах от села Таборы. На скамье подсудимых оказался ранее несудимый 56-летний житель села Таборы Леонид Нихти. Мужчина обвинялся в убийстве егеря и покушении на убийство его помощника. Егерь и его помощник проводили проверку по незаконному вылову рыбы. В охотничьем домике в лесу они обнаружили рыбу и попытались выяснить каким способом она была поймана. Рыболов без предупреждения выстрелил в егеря, потом набросился с топором на его помощника. От полученных травм егерь скончался, второй мужчина выжил. Присяжные заседатели признали Леонида Нихти виновным. Суд назначил Леониду Нихти наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на два года. Мужчина должен выплатить компенсацию морального вреда вдове убитого в размере один миллион рублей. Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован сторонами. Напомним, что правительство Свердловской области выступило с ходатайством о представлении убитого инспектора к государственной награде посмертно. Свердловское правительство обещало помочь семье егеря, убитого браконьером

