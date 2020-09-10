В Екатеринбурге браконьер получил 22 года тюрьмы за убийство егеря

В Екатеринбурге браконьер получил 22 года тюрьмы за убийство егеря

Сегодня, 12:31ОбществоPhoto: pixabay.com
Суд вынес приговор по делу об убийстве егеря и покушении на убийство его помощника около села Таборы, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Преступление было совершено вечером 27 ноября 2019 года в 30 километрах от села Таборы.

На скамье подсудимых оказался ранее несудимый 56-летний житель села Таборы Леонид Нихти. Мужчина обвинялся в убийстве егеря и покушении на убийство его помощника.

Егерь и его помощник проводили проверку по незаконному вылову рыбы. В охотничьем домике в лесу они обнаружили рыбу и попытались выяснить каким способом она была поймана.

Рыболов без предупреждения выстрелил в егеря, потом набросился с топором на его помощника. От полученных травм егерь скончался, второй мужчина выжил.

Присяжные заседатели признали Леонида Нихти виновным.

Суд назначил Леониду Нихти наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на два года.

Мужчина должен выплатить компенсацию морального вреда вдове убитого в размере один миллион рублей.

Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован сторонами.

Напомним, что правительство Свердловской области выступило с ходатайством о представлении убитого инспектора к государственной награде посмертно.

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