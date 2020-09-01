Дело рыбака, убившего егеря и ранившего второго передано в Свердловский облсуд

Дело рыбака, убившего егеря и ранившего второго передано в Свердловский облсуд

Сегодня, 18:07ОбществоPhoto: СУ СК по Свердловской области
В Свердловский областной суд было передано дело бывшего лесника из Таборинского района 56-летнего Леонида Нихти, который напал на двух егерей, сообщает СУ СК по Свердловской области.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений по п. «б» ч.2 ст. 105 (Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности) и ч.3 ст. 30, п. п. «а», «б» ч.2 ст. 105 (Покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности).

По данным следствия, вечером 27 ноября прошлого года, находясь в деревянном строении в лесном массиве, в ответ на действия сотрудников контролирующих органов в сфере охраны животного и рыбного мира, обвиняемый вооружился гладкоствольным ружьем и открыл огонь по сотрудникам. В результате потерпевший получил ранение, от которого впоследствии скончался. Кроме того, нападавший попытался выстрелить в другого сотрудника, но произошла осечка и он взял топор, с которым напал на инспектора, нанеся ему несколько ран в области головы. Несмотря на это пострадавшему удалось обезоружить нападавшего и закрыть в избе до приезда полиции. Сам он получил ранение в живот.

Свою вину обвиняемый признал частично, но следователям удалось собрать достаточно доказательств.

Related news:
происшествиесудубийство
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы