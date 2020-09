Дело рыбака, убившего егеря и ранившего второго передано в Свердловский облсуд

В Свердловский областной суд было передано дело бывшего лесника из Таборинского района 56-летнего Леонида Нихти, который напал на двух егерей, сообщает СУ СК по Свердловской области.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений по п. «б» ч.2 ст. 105 (Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности) и ч.3 ст. 30, п. п. «а», «б» ч.2 ст. 105 (Покушение на убийство двух лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности). По данным следствия, вечером 27 ноября прошлого года, находясь в деревянном строении в лесном массиве, в ответ на действия сотрудников контролирующих органов в сфере охраны животного и рыбного мира, обвиняемый вооружился гладкоствольным ружьем и открыл огонь по сотрудникам. В результате потерпевший получил ранение, от которого впоследствии скончался. Кроме того, нападавший попытался выстрелить в другого сотрудника, но произошла осечка и он взял топор, с которым напал на инспектора, нанеся ему несколько ран в области головы. Несмотря на это пострадавшему удалось обезоружить нападавшего и закрыть в избе до приезда полиции. Сам он получил ранение в живот. Свою вину обвиняемый признал частично, но следователям удалось собрать достаточно доказательств. В Екатеринбурге суд оставил под стражей рыбака, убившего егеря и ранившего второго

