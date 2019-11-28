На Урале рыбак застрелил одного егеря и попытался убить второго
Сегодня, 19:55ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
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В Таборинском районе Свердловской области 54-летний мужчина задержан по подозрению в убийстве охотоинспектора и попытке подстрелить еще одного, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.
Инспекторы поймали мужчину за незаконной ловлей рыбы. Подозреваемый выстрелил в одного из них, а затем во второго, но произошла осечка. Один из инспекторов погиб, второй получил тяжелое ранение, но сумел задержать рыбака до приезда полиции.
Как рассказал Е1 начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, оставшийся в живых егерь вступил в схватку с нападавшим, в ходе которой получил ножевое ранение и травму головы.
Тем не менее, у него хватило сил обезвредить вооружённого человека, а также вывезти на снегоходе своего раненого и истекающего кровью коллегу, по пути вызывая на место ЧП полицию и скорую помощь, рассказал Горелых.
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