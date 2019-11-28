На Урале рыбак застрелил одного егеря и попытался убить второго

Инспекторы поймали мужчину за незаконной ловлей рыбы. Подозреваемый выстрелил в одного из них, а затем во второго, но произошла осечка. Один из инспекторов погиб, второй получил тяжелое ранение, но сумел задержать рыбака до приезда полиции.

Как рассказал Е1 начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, оставшийся в живых егерь вступил в схватку с нападавшим, в ходе которой получил ножевое ранение и травму головы.