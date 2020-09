Свердловчанке грозит восемь лет тюрьмы за сдачу напечатанными на принтере деньгами

Женщине из Верхнего Тагила 1982 года рождения грозит до восьми лет лишения свободы за изготовление и сбыт поддельных купюр, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 29 июля 2020 года подозреваемая обратилась в типографию Режа с просьбой отыскать в сети «Интернет» и распечатать на цветном принтере тысячные купюры. Она сказала, что они нужны ей для розыгрыша на свадьбе. Сотрудник типографии ничего не подозревал и выполнил заказ, распечатав пять банкнот номиналом одна тысяча рублей. 30 июля на рабочем месте в одном из магазинов Екатеринбурга подозреваемая заменила две денежные купюры в кассе, однако они были изъяты при проверке. Через несколько дней женщина дважды использовала поддельные купюры для выдачи сдачи покупателям. Пятую поддельную купюру она уничтожила. Женщине предъявлено обвинение за изготовление, хранение. перевозку и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ (ч. 1 ст. 186 УК РФ). Ей грозит срок до восьми лет лишения свободы. Напомним, ранее в суд направили уголовное дело по факту сбыта и хранения фальшивых пятитысячных купюр, которыми подозреваемые расплачивались в продуктовых магазинах Свердловской области. На Урале будут судить мужчин за покупку сигарет Parliament на фальшивые деньги

