Свердловчанке грозит восемь лет тюрьмы за сдачу напечатанными на принтере деньгами

По версии следствия, 29 июля 2020 года подозреваемая обратилась в типографию Режа с просьбой отыскать в сети «Интернет» и распечатать на цветном принтере тысячные купюры. Она сказала, что они нужны ей для розыгрыша на свадьбе.
Сотрудник типографии ничего не подозревал и выполнил заказ, распечатав пять банкнот номиналом одна тысяча рублей.
30 июля на рабочем месте в одном из магазинов Екатеринбурга подозреваемая заменила две денежные купюры в кассе, однако они были изъяты при проверке.
Через несколько дней женщина дважды использовала поддельные купюры для выдачи сдачи покупателям.
Пятую поддельную купюру она уничтожила.
Женщине предъявлено обвинение за изготовление, хранение. перевозку и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ (ч. 1 ст. 186 УК РФ). Ей грозит срок до восьми лет лишения свободы.
Напомним, ранее в суд направили уголовное дело по факту сбыта и хранения фальшивых пятитысячных купюр, которыми подозреваемые расплачивались в продуктовых магазинах Свердловской области.