Свердловчанке грозит восемь лет тюрьмы за сдачу напечатанными на принтере деньгами

Свердловчанке грозит восемь лет тюрьмы за сдачу напечатанными на принтере деньгами

Сегодня, 13:42ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Женщине из Верхнего Тагила 1982 года рождения грозит до восьми лет лишения свободы за изготовление и сбыт поддельных купюр, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 29 июля 2020 года подозреваемая обратилась в типографию Режа с просьбой отыскать в сети «Интернет» и распечатать на цветном принтере тысячные купюры. Она сказала, что они нужны ей для розыгрыша на свадьбе.

Сотрудник типографии ничего не подозревал и выполнил заказ, распечатав пять банкнот номиналом одна тысяча рублей.

30 июля на рабочем месте в одном из магазинов Екатеринбурга подозреваемая заменила две денежные купюры в кассе, однако они были изъяты при проверке.

Через несколько дней женщина дважды использовала поддельные купюры для выдачи сдачи покупателям.

Пятую поддельную купюру она уничтожила.

Женщине предъявлено обвинение за изготовление, хранение. перевозку и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ (ч. 1 ст. 186 УК РФ). Ей грозит срок до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в суд направили уголовное дело по факту сбыта и хранения фальшивых пятитысячных купюр, которыми подозреваемые расплачивались в продуктовых магазинах Свердловской области.

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