В Екатеринбурге снова отдадут под лечение от COVID-19 единственный хоспис

Паллиативное отделение больницы перепрофилируют временно, пока есть такая необходимость.
Пациенты, находящиеся в хосписе, перенаправлены в другое медучреждение, для них и родственников обеспечат «максимальную безопасность и комфорт».
Этим летом единственный хоспис В Екатеринбурге уже переоборудовали под пациентов с COVID-19, так как там имеется необходимое для лечения оборудование. В августе, со снижением заболеваемости, хоспис вернули к обычной деятельности.
Напомним, с минувшего воскресенья в Свердловской области ежедневно регистрируют более 200 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии инфекцией заразились почти 32 тысячи человек.