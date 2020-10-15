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В Екатеринбурге снова отдадут под лечение от COVID-19 единственный хоспис

15 октября 2020, 14:15
В Екатеринбурге единственный хоспис в больнице № 2 снова отдают под лечение пациентов с коронавирусом, пневмонией и ОРВИ, сообщает Znak.com со ссылкой на региональный оперштаб.

Паллиативное отделение больницы перепрофилируют временно, пока есть такая необходимость.

Пациенты, находящиеся в хосписе, перенаправлены в другое медучреждение, для них и родственников обеспечат «максимальную безопасность и комфорт».

Этим летом единственный хоспис В Екатеринбурге уже переоборудовали под пациентов с COVID-19, так как там имеется необходимое для лечения оборудование. В августе, со снижением заболеваемости, хоспис вернули к обычной деятельности.

Напомним, с минувшего воскресенья в Свердловской области ежедневно регистрируют более 200 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии инфекцией заразились почти 32 тысячи человек.

В Свердловской области с начала пандемии выявили почти 32 тысячи заболевших COVID-19
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#Екатеринбург#Больница#Коронавирус#Новости УрФО#Общество
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