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На Урале полицейские жестко задержали женщину за отсутствие маски

17 октября 2020, 19:41
В Каменске-Уральском полицейским пришлось применить силу для задержания женщины, посетившей магазин без защитной маски, пишет E1.

По словам начальника пресс-службы регионального главка Валерия Горелых, правоохранители увидели женщину во время патрулирования. Она находилась в магазине без средств индивидуальной защиты.

Ей неоднократно делали замечание, но женщина не подчинялась требованиям сотрудников полиции. Надела защитную маску уже только выйдя на улицу, рассказал Горелых.

Некоторое время стражи порядка пробовали уговорить женщину проехать в отделение для составления административного материала, но это не принесло результатов.

Этот момент попал на видео. Снимавший просил не применять к женщине силу.

Вы хуже чем гестаповцы, хуже чем нацисты, обращался к сотрудникам полиции мужчина во время съемки.

В результате, женщина была силой посажена в патрульный автомобиль и доставлена в участок. После составления материала её отпустили домой.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал жестче контролировать соблюдение масочного режима в регионе. За нарушение гражданам может грозить штраф до 40 тысяч рублей.

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#Свердловская область#Полиция#Задержание#Каменск-Уральский#Происшествия
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