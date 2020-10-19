На модернизацию энергообъектов Первоуральска выделено 18,7 млн рублей

По словам главного инженера Первоуральского филиала АО «Облкоммунэнерго» Максима Калегина, на сегодняшний день выполнено 80% от запланированных работ. Объем финансирования для Первоуральска в 2020 году составил 18,7 миллионов рублей. Под замену попали 11,6 километров ЛЭП и установка или реконструкция пяти трансформаторных подстанций. Одна из них находится в деревне Уразаево поселка Бисерть.