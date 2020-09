На Урале с начала года заключили 1,5 тысячи договоров на подключение к электричеству

По итогам восьми месяцев этого года 2,5 тысячи потребителей подали заявки на присоединение к сетям «Облкоммунэнерго», сообщает пресс-служба ведомства.

Почти 95% из них были поданы онлайн. Большая часть заявок поступила от физических лиц, для подключения мощности до 15 кВт, а также юрлиц и предпринимателей, которым необходимо подключение до 150 кВт. Для них подача заявки онлайн и оплата счета стала единственно возможным вариантом. С июля 2020 года вступили в силу новые правила, которые исключают бумажный документоооборот. По словам главного инженера по развитию и технологическому присоединению АО «Облкоммунэнерго» Натальи Пыжьяновой, помимо отсутствия работы с бумажными документами, они работают с заявителями в режиме «одного окна». Сроки подключения объектов не изменились, они составляют от четырех месяцев до одного года. От физических лиц в «Облкоммунэнерго» поступает около 80% заявок. Инвестиции по технологическому присоединению к электросетям в 2020 году составят 215 миллионов рублей. Напомним, в Первоуральске проходит масштабная реконструкция ЛЭП, она обойдется в девять миллионов рублей. Реконструкция ЛЭП в Первоуральске обойдется в девять миллионов рублей

