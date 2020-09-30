На Урале с начала года заключили 1,5 тысячи договоров на подключение к электричеству

По словам главного инженера по развитию и технологическому присоединению АО «Облкоммунэнерго» Натальи Пыжьяновой, помимо отсутствия работы с бумажными документами, они работают с заявителями в режиме «одного окна». Сроки подключения объектов не изменились, они составляют от четырех месяцев до одного года.