На Урале с начала года заключили 1,5 тысячи договоров на подключение к электричеству

На Урале с начала года заключили 1,5 тысячи договоров на подключение к электричеству

Сегодня, 15:29ОбществоPhoto: pixabay.com
По итогам восьми месяцев этого года 2,5 тысячи потребителей подали заявки на присоединение к сетям «Облкоммунэнерго», сообщает пресс-служба ведомства.

Почти 95% из них были поданы онлайн. Большая часть заявок поступила от физических лиц, для подключения мощности до 15 кВт, а также юрлиц и предпринимателей, которым необходимо подключение до 150 кВт.

Для них подача заявки онлайн и оплата счета стала единственно возможным вариантом. С июля 2020 года вступили в силу новые правила, которые исключают бумажный документоооборот.

По словам главного инженера по развитию и технологическому присоединению АО «Облкоммунэнерго» Натальи Пыжьяновой, помимо отсутствия работы с бумажными документами, они работают с заявителями в режиме «одного окна». Сроки подключения объектов не изменились, они составляют от четырех месяцев до одного года.

От физических лиц в «Облкоммунэнерго» поступает около 80% заявок. Инвестиции по технологическому присоединению к электросетям в 2020 году составят 215 миллионов рублей.

Напомним, в Первоуральске проходит масштабная реконструкция ЛЭП, она обойдется в девять миллионов рублей.

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