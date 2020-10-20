Контракт на капремонт домов в Нижнем Тагиле снова получил «Стройкомплекс»

Планируется отремонтировать четыре дома в Дзержинском районе (проспект Вагоностроителей, 21, Дзержинского, 34 и Ленинградский проспект, 59 и 71). Также обновят дом на Вогульской, 58, на Гвардейской, 4 и Учительской, 28.