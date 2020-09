В Нижнем Тагиле по программе капитального ремонта отремонтированы 33 дома в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

К началу осени удалось выполнить 92% от запланированного объема работ. Их выполнением в Нижнем Тагиле занимается ЗАО «Стройкомплекс». Сумма, выделенная на капитальный ремонт, составляет 333,5 миллиона рублей. Всего в рамках программы будут отремонтированы 44 жилых дома. Напомним, из программы капитального ремонта в Свердловской области были исключены более сотни домов. Жильцы домов, исключенных из программы, будут включены в программу расселения.

