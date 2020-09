Более сотни домов в Свердловской области исключили из программы капитального ремонта

В Свердловской области из региональной программы капитального ремонта на 2014–2044 годы было исключено 104 объекта жилфонда, сообщает департамент информационной политики региона.

Речь идет о домах блокированной застройки, а также ветхих и аварийных многоквартирниках. По данным генерального директора свердловского фонда капитального ремонта Станислава Суханова, это 26 домов в Екатеринбурге, по 20 — в Восточном и Северном управленческих округах, 14 — в Южном управленческом округе, 11 — в Горнозаводском, восемь — в Западном и пять — в Берёзовском ГО. Отмечается, что все аварийные дома должны быть включены в программу расселения. По словам Суханова, программа капремонта в регионе корректируется не реже раза в год. В общей сложности из нее исключили уже 2101 дом. Решение о том, включить или исключить дом принимается органами местного самоуправления. Если дом признают аварийным, то собранные на капремонт средства с жильцов, направляются на снос или реконструкцию. Ранее была представлена обновленная программа капремонта домов. В нее было включено 200 домов, в том числе 113 новостроек.

