Более сотни домов в Свердловской области исключили из программы капитального ремонта

По словам Суханова, программа капремонта в регионе корректируется не реже раза в год. В общей сложности из нее исключили уже 2101 дом. Решение о том, включить или исключить дом принимается органами местного самоуправления. Если дом признают аварийным, то собранные на капремонт средства с жильцов, направляются на снос или реконструкцию.