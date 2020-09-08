В Свердловской области в ближайшие три года отремонтируют около четырех тысяч домов

Правительство Свердловской области утвердило план капитального ремонта в многоквартирных домах на 2021–2023 годы. Всего за это время будет отремонтировано 3662 дома.
Как следует из документа, общая площадь помещений, в которых будет проведен капремонт, составляет почти восемь миллионов квадратных метров.
Общая стоимость работ составит 26,5 млрд рублей.
Напомним, что свердловчане задолжали за капремонт около полумиллиарда рублей. Свердловским филиалом «Энергосбыт Плюс» в суд направлено четыре тысячи исков по взысканию задолженности.