В Свердловской области в ближайшие три года отремонтируют около четырех тысяч домов по программе капитального ремонта.

Правительство Свердловской области утвердило план капитального ремонта в многоквартирных домах на 2021–2023 годы. Всего за это время будет отремонтировано 3662 дома. Как следует из документа, общая площадь помещений, в которых будет проведен капремонт, составляет почти восемь миллионов квадратных метров. Общая стоимость работ составит 26,5 млрд рублей. Напомним, что свердловчане задолжали за капремонт около полумиллиарда рублей. Свердловским филиалом «Энергосбыт Плюс» в суд направлено четыре тысячи исков по взысканию задолженности. Свердловчане задолжали за капремонт около полумиллиарда рублей

Related news: Свердловчане задолжали за капремонт около полумиллиарда рублей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter