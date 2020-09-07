Свердловчане задолжали за капремонт около полумиллиарда рублей

Posted 7 сентября 2020, 08:39
Published 7 сентября 2020, 08:39
Modified 24 декабря 2024, 18:08
Updated 24 декабря 2024, 18:08
Свердловским филиалом «Энергосбыт Плюс» направлено в суд четыре тысячи исков по взысканию задолженности за капитальный ремонт. Общая сумма составляет 14 миллионов рублей.
Данное предприятие является агентом по начислениям и приему платежей Регионального фонда содействия капремонту.
На сегодняшний день сумма задолженности за капремонт составляет 440 миллионов рублей.
В работе у юристов компании на очереди еще 11 тысяч исков. Они будут направлены в суд, если должники в ближайшее время оплатят просроченные суммы.
Напомним, что в Свердловской области увеличится размер минимального взноса на капремонт. С 1 января 2021 года он составит 10 рублей 11 копеек с квадратного метра.