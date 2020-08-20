В Свердловской области увеличится размер минимального взноса на капремонт

В Свердловской области увеличится размер минимального взноса на капремонт

Сегодня, 19:26ЭкономикаPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В Свердловской области установлен новый размер минимального взноса на капремонт многоквартирных домов, сообщает департамент информполитики.

Оплата повысится на 4% или на 39 копеек с одного квадратного метра. Новый тариф начнет действовать с 1 января 2021 года и составит 10 рублей 11 копеек с квадратного метра.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, оценочная стоимость капремонта на 2021 год составила 21 рубль 36 копеек, однако в связи с пандемией было решено ограничить рост.

Минимальный тариф на капремонт зависит от площади домов, объема запланированных работ, а также стоимости строительных материалов.

В программу по капремонту в текущем году вошли более одной тысячи домов.

Related news:
Свердловская областькапремонтФонд капремонта
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Топ-5 предприятий-загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле
Ремонты дорог Свердловской области: кто получает миллиарды из областного бюджета?
Стало известно, как тагильские леса и дворы превращаются в помойки
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы