Найденный пропавший летчик и эскиз храма. Итоги дня в Свердловской области

Пропавший 13 октября в Екатеринбурге летчик из Якутии был найден мертвым. По словам очевидцев, у мужчины перерезано горло и проткнута печень. Начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых рассказал, что тело летчика было найдено сегодня утром в центре Екатеринбурга за гаражами. Все материалы полиция передала в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по статье «Убийство».