TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Евгений Куйвашев рассказал о будущем Екатеринбурга

21 октября 2020, 19:11
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил выставку 100+ в Екатеринбурге. О своих впечатлениях и планах на будущее он рассказал в своем Instagram.

Перед градостроителями стоит нелегкая задача по планированию городской среды. Давно пройден этап, когда человек был удовлетворен лишь наличием крыши над головой и парой квадратных метров жилплощади. Небоскребы и малоэтажки, скверы и храмы, велодорожки и автомагистрали, новые подходы и проверенные временем технологии - среди этих объектов предстоит найти место для каждого жителя. Новые проекты должны удовлетворять все потребности горожан, написал губернатор.

Он добавил фотографии наиболее понравившихся проектов на выставке 100+. По его словам, 100+ и международный форум посвящены осознанному строительству объектов. В компании губернатора был Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

На форуме обсуждался вопрос создания нового типа школ - коплексных образовательных центров. В этом случае, учебное заведение уже не будет рассматриваться как просто место для обучения, оно станет притягивать активность общественности всего района. Используется опыт Финляндии, с адаптацией под наши условия. Очень приятно, когда говорят о европейском облике наших городов, подытожил Евгений Куйвашев.

Департамент информационной политики Свердловской области сообщает, что губернатором было подписано соглашение с компаний КОРТРОС и корпорацией Samsung. Стороны будут работать над реализацией инвестиционных проектов в регионе, по которым жилые и нежилые помещения будут оснащаться оборудованием соответствующей фирмы.

Фото: Instagram Евгения Куйвышева

Напомним, на одном из стендов форума 100+ был представлен эскиз храма Святой Екатерины. Сотрудник УГМК рассказал, что проект находится в стадии разработки.

В Екатеринбурге представили эскиз храма Святой Екатерины
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Екатеринбурге представили эскиз храма Святой Екатерины
#Екатеринбург#Евгений Куйвашев#Форум#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14