С начала года в Нижнем Тагиле и ГГО произошло более полусотни ДТП с пешеходами

Госавтоинспекция напоминает гражданам, что в осеннее время продолжительность темного времени суток увеличивается.
С начала 2020 года на территории Нижнего Тагила и ГГО произошло 52 ДТП с участием пешеходов, пять человек погибли и 49 человек получили травмы различной степени тяжести. 22 случая произошло непосредственно на пешеходных переходах.
Риск попасть под колеса автомобиля, согласно статистике, можно снизить на 70% используя светоотражающие элементы на одежде. Переходить проезжую часть следует только в разрешенных местах по пешеходным переходам.
Водителям напоминают о соблюдении скоростного режима, и о необходимости максимального снижения скорости в местах возможного появления пешеходов.
Напомним, в начале октября в Нижнем Тагиле иномарка сбила 11-летнего велосипедиста. Пострадавший выехал на проезжую часть неожиданно для водителя. Мальчик был госпитализирован с сотрясением мозга.