В Нижнем Тагиле иномарка сбила 11-летнего велосипедиста

Водитель автомобиля Хендай Солярис мужчина 1979 года рождения, следуя по улице Красная в районе дома № 17 допустил наезд на велосипедиста, который неожиданно выехал на проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.