В Нижнем Тагиле иномарка сбила 11-летнего велосипедиста

В Нижнем Тагиле на улице Красная, напротив дома № 17, автомобиль сбил 11-летнего ребенка, который ехал на велосипеде, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Водитель автомобиля Хендай Солярис мужчина 1979 года рождения, следуя по улице Красная в районе дома № 17 допустил наезд на велосипедиста, который неожиданно выехал на проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД. В результате происшествия, мальчик 2009 года рождения, был госпитализирован в ДЦГБ с сотрясением головного мозга. Водитель автомобиля пояснил сотрудникам полиции, что ребенка не увидел из-за стоявшего на парковке грузовика. Место ДТП Photo: Отдел пропаганды ГИБДД На месте ДТП были установлены причины и обстоятельства произошедшего. Водитель освидетельствован на состояние опьянения. На момент происшествия он был трезв. Отмечается, что с начала 2019 года в Нижнем Тагиле зарегистрировано 29 ДТП с участием детей, в результате которых 32 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести. Напомним, 1 октября на ГГМ в районе дома № 7 на улице Булата Окуджавы женщина сбила велосипедиста. Пострадавший мужчина был госпитализирован в ЦГБ№ 2. Врачи диагностировали у него повреждение ключицы.

