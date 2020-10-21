Свердловский Минздрав предложил аптекам и больницам из-за COVID-19 запасти лекарства

Также учреждениям предлагают закупить препараты, которые включенны в схемы лечения заболевших COVID-19, в том числе препарат с международным непатентованным названием «Фавипиравир».
Информацию о наличии необходимых лекарств и средств необходимо оперативно вносить в отчетность свердловского минздрава. О наличии СИЗов и дезрастворов отчетность будет передаваться ежедневно, данные о жизненно необходимых и важнейших лекарствах будут собираться дважды в неделю, о противовирусных и антибактериальных — еженедельно.
Напомним, в Нижнем Тагиле инфекционная больница объявила конкурс по поиску поставщика антибиотиков на четыре миллиона рублей.