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Свердловский Минздрав предложил аптекам и больницам из-за COVID-19 запасти лекарства

21 октября 2020, 09:34
Минздрав Свердловской области предложил аптекам и больницам региона сделать неснижаемый запас противовирусных лекарств, антибактериальных средств и СИЗов из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. Соответствующее письмо опубликовано на сайте ведомства.

Также учреждениям предлагают закупить препараты, которые включенны в схемы лечения заболевших COVID-19, в том числе препарат с международным непатентованным названием «Фавипиравир».

Информацию о наличии необходимых лекарств и средств необходимо оперативно вносить в отчетность свердловского минздрава. О наличии СИЗов и дезрастворов отчетность будет передаваться ежедневно, данные о жизненно необходимых и важнейших лекарствах будут собираться дважды в неделю, о противовирусных и антибактериальных — еженедельно.

Напомним, в Нижнем Тагиле инфекционная больница объявила конкурс по поиску поставщика антибиотиков на четыре миллиона рублей.

Инфекционная больница Нижнего Тагила закупит антибиотики на четыре миллиона рублей
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#Свердловская область#Больница#Аптека#Лекарства#Минздрав#Общество
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