В Нижнем Тагиле инфекционная больница объявила конкурс по поиску поставщика антибиотиков. Общая стоимость препаратов составляет четыре миллиона рублей.

В перечень заказанных препаратов входит девять тысяч таблеток «Азитромицина», который назначается, в том числе и для лечения COVID-19. Также присутствует «Амоксициллин», «Цефоперазон», «Имипенем» и «Меропенем». Исполнитель контракта должен будет поставлять препараты в течение пяти дней после получения заявки от больницы. Срок подачи заявок для участия в конкурсе истекает 23 октября. На Урале разрабатывают вакцину от коронавируса Напомним, в Новоуральске на заводе «Медсинтез» начали разработку вакцины от COVID-19.

