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В Екатеринбурге нашли кишечную палочку в роллах ресторана «Сушкоф»

21 октября 2020, 14:03
В Екатеринбурге в ресторане «Сушкоф» найдена небезопасная продукция, сообщает пресс-служба Роспотребназдзора Свердловской области.

Проверка проводилась на основании письменной жалобы от местного жителя, в которой указывалось о причинении вреда здоровью из-за нарушения требований к продуктам питания в ресторане.

Роспотребнадзор отреагировал на обращение гражданина и проверил заведение. Во время осмотра зафиксировано несоблюдение температурного режима при производстве продукции.

В результате лабораторных испытаний выявлены пробы ряда роллов, не соответствующие требованиям ТР ТС 021/2011 (О безопасности пищевой продукции), ТР ЕАЭС 040/2016 (О безопасности рыбы и рыбной продукции). У данных продуктов обнаружено превышение по показателю группы кишечной палочки.

Арбитражный суд Свердловской области признал виновным предпринимателя в нарушении части 2 статьи 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов) и наложил административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, в октябре Роспотребнадзор выявил нарушения правил в организации «Тагильское пиво».

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