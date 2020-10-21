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В Свердловской области определили больницы для госпитализации беременных с COVID-19

21 октября 2020, 09:11
Минздрав Свердловской области определил больницы, в которые будут госпитализировать беременных, рожениц, а также мам с новорожденными, заболевших коронавирусом. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, их будут направлять ОДКБ № 1, ГКБ № 14 или ГКБ № 40, это будет зависеть от диагностированных заболеваний.

В ОДКБ № 1 будут госпитализировать беременных и родильниц с подтвержденным тестом на COVID-19.

Беременных и рожениц с подозрением на коронавирусную инфекцию будут госпитализировать в ГКБ № 14. Там им будут делать тесты методом ПЦР, а в акушерском стационаре будет располагаться отделение для новорожденных с подозрением на COVID-19.

Беременные на любом сроке и родильницы с тяжелыми случаями заболевания COVID-19 будут направлены в ГКБ № 40.

Также отмечается, что если женщина болеет COVID-19, то после родов ребенка изолируют от матери, он будет госпитализирован в неонатальное отделение ГКБ № 14.

Напомним, Минздрав Свердловской области определил четыре медучреждения, в которые будут направлять детей, заболевших коронавирусом.

В Свердловской области определили больницы для лечения детей с COVID-19
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В Свердловской области определили больницы для лечения детей с COVID-19
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