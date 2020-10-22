Скандальный экс-схимонах Сергий резко раскритиковал действия РПЦ и папу римского

Кирилл Наконечный - это нравственный выродок, призывающий полицию и спецназ, чтобы стереть с лица земли женский монастырь. Монахини разве не ваши сестры и матери? Совсем недавно кардинал Кирилл мылся в городе в бане с девчонками. А вы, офицеры, зачем выполняете его указания и прикрываете эту гнусную гниду? заявил Сергий.