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Скандальный экс-схимонах Сергий резко раскритиковал действия РПЦ и папу римского

22 октября 2020, 16:15
Сергий раскритиковал действия митрополита Кирилла и папу римского. Проповедь появилась на Youtube-канале Всеволода Могучева.

Сергий обвинил папу римского во взрыве общества своим пособничеством однополым бракам, а главу епархии Екатеринбурга митрополита Кирилла назвал иезуитом и кардиналом.

Кирилл Наконечный - это нравственный выродок, призывающий полицию и спецназ, чтобы стереть с лица земли женский монастырь. Монахини разве не ваши сестры и матери? Совсем недавно кардинал Кирилл мылся в городе в бане с девчонками. А вы, офицеры, зачем выполняете его указания и прикрываете эту гнусную гниду? заявил Сергий.

После этого, он рассказал о всемирном заговоре, направленном против народа, во главе которого стоят главы духовенств всего мира.

Напомним, в конце сентября власти заявили о невмешательстве в конфликт между Сергием и РПЦ.

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#Схиигумен Сергий#Критика#РПЦ#Общество
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