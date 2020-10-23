В Екатеринбурге объявили в розыск создателя «Красной кнопки» Александра Литреева

Адвокат рассказал, что отдел полиции №5 Екатеринбурга ранее перенаправил дело его подсудимого в суд для рассмотрения в особом порядке с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Однако Ленинский районный суд не сошелся во мнении, что Литреев может ожидать судебный штраф. Постановление районного суда обжаловали в областном суде, но апелляционная инстанция отказала в ходатайстве защиты айтишника. Бушмаков подчеркнул, что Кассационную жалобу подавать было бессмысленно, поэтому на данный момент отдел полиции должен предъявить обвинения официально, а после направить дело в суд для рассмотрения в обычном порядке.