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В Свердловской области закрыли подпольный алкогольный цех

23 октября 2020, 14:20
В Свердловской области полицейские в подпольном цехе по производству нелегального алкоголя изъяли 300 бутылок готовой продукции, сообщает ИА "Уральский меридиан".

Подпольный цех по производству спиртного был выявлен в поселке Прохладном Белоярского района.

Там же были задержаны четыре гражданина из ближнего зарубежья, арендовавшие помещение.

По данному факту возбуждено уголовное дело,сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Алкоголь направлен на экспертизу. Предварительно, его реализовывали в питейных заведениях региона, а также по знакомым незаконных «предпринимателей».

Напомним, в начале сентября в Екатеринбурге полицейские задержали банду, которая занималась производством, хранением и оптовой реализацией суррогатных спиртных напитков.

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#Алкоголь#Свердловская область#Полиция#Общество
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