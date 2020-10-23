В Свердловской области закрыли подпольный алкогольный цех

Подпольный цех по производству спиртного был выявлен в поселке Прохладном Белоярского района.
Там же были задержаны четыре гражданина из ближнего зарубежья, арендовавшие помещение.
По данному факту возбуждено уголовное дело,сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.
Алкоголь направлен на экспертизу. Предварительно, его реализовывали в питейных заведениях региона, а также по знакомым незаконных «предпринимателей».
Напомним, в начале сентября в Екатеринбурге полицейские задержали банду, которая занималась производством, хранением и оптовой реализацией суррогатных спиртных напитков.