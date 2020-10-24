В Екатеринбурге общественникам не разрешили провести акцию памяти из-за COVID-19

Воспользовались поводом коронавирусной эпидемии, чтобы по всей стране запретить памятные мероприятия. Мы говорили, что будут соблюдаться все меры безопасности, в том числе социальная дистанция. Однако, Министерство общественной безопасности Свердловской области ответил отказом в проведении акции, направленной чтобы почтить память невинных жертв репрессий, рассказали изданию общественники.
В этот день в Екатеринбурге люди собирались напротив здания бывшего НКВД и зачитывали имена погибших репрессированных.
Напомним, в Свердловской области ужесточили коронавирусные ограничения. Запрещена организация танцполов на концертах и усилен контроль за соблюдением масочного режима из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Губернатор Евгений Куйвашев впервые продлил ограничения на две недели, вместо одной.