TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Екатеринбурге общественникам не разрешили провести акцию памяти из-за COVID-19

24 октября 2020, 18:46
В Екатеринбурге общественной организации запретили проводить акцию памяти репрессированным 30 октября, пишет ИА «Уральский меридиан».

Воспользовались поводом коронавирусной эпидемии, чтобы по всей стране запретить памятные мероприятия. Мы говорили, что будут соблюдаться все меры безопасности, в том числе социальная дистанция. Однако, Министерство общественной безопасности Свердловской области ответил отказом в проведении акции, направленной чтобы почтить память невинных жертв репрессий, рассказали изданию общественники.

В этот день в Екатеринбурге люди собирались напротив здания бывшего НКВД и зачитывали имена погибших репрессированных.

Напомним, в Свердловской области ужесточили коронавирусные ограничения. Запрещена организация танцполов на концертах и усилен контроль за соблюдением масочного режима из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Губернатор Евгений Куйвашев впервые продлил ограничения на две недели, вместо одной.

Материалы по теме
Куйвашев впервые продлил ограничения в Свердловской области на две недели
#Запрет#Свердловская область#Мероприятие#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14