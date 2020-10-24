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В Нижнем Тагиле на подъемнике горы Долгая произошла «серьезная авария»

24 октября 2020, 16:02
На горе Долгая в Нижнем Тагиле прошли учения с имитацией поломки кресельного подъемника, сообщает пресс-служба МБУ «Центр защиты населения».

Тренировки прошли в ГАУ СО СШОР «Аист». По легенде учений, из-за серьезной технической неисправности был остановлен кресельный подъемник, на котором находились люди.

С помощью специального оборудования спасатели эвакуировали «повисших» в кабинках людей. Сообщается, что операция прошла полностью по плану с соблюдением установленного времени.

Напомним, 8 октября под Екатеринбургом перекрыли трассу для совместных учений нескольких ведомств. Моделировалась крупная авария с погибшими и пострадавшими в зимний период.

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#Учения#Центр защиты населения#Нижний Тагил#Общество
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