Под Екатеринбургом перекрыли трассу из-за «массового ДТП с пятью погибшими»

8 октября на трассе Екатеринбург-Курган проходили учения нескольких ведомств на примере смертельного ДТП с пятью погибшими и 12 пострадавшими, пишет «Уральский меридиан».

Сегодня под Екатеринбургом Уралуправтодор, ГИБДД и МЧС репетировали свои действия при массовом ДТП. Рассматривалась ситуация, когда водитель автобуса с пассажирами из-за метели не справился с управлением и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он столкнулся с легковым автомобилем и бензовозом. В результате «ДТП» ведомствами был приняты ряд мер с перекрытием трассы, установкой временных знаков. Были разбиты палатки для кормления и обогрева «пострадавших», некоторых «раненых» эвакуировали на вертолете. Photo: ИА «Уральский меридиан» Напомним, 1 октября в Нижнем Тагиле прошли учения на УВЗ. Имитировалась ситуация с "аварией" на складе хлора. Были задействованы сотрудники подразделения ФГКУ «9 отряд ФПС по Свердловской области», машины полиции и скорой помощи, а также поисково-спасательная служба. В Нижнем Тагиле спасатели устранили «аварию» на складе хлора на УВЗ

