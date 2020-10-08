Под Екатеринбургом перекрыли трассу из-за «массового ДТП с пятью погибшими»

Сегодня под Екатеринбургом Уралуправтодор, ГИБДД и МЧС репетировали свои действия при массовом ДТП.
Рассматривалась ситуация, когда водитель автобуса с пассажирами из-за метели не справился с управлением и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он столкнулся с легковым автомобилем и бензовозом.
В результате «ДТП» ведомствами был приняты ряд мер с перекрытием трассы, установкой временных знаков. Были разбиты палатки для кормления и обогрева «пострадавших», некоторых «раненых» эвакуировали на вертолете.
Напомним, 1 октября в Нижнем Тагиле прошли учения на УВЗ. Имитировалась ситуация с "аварией" на складе хлора. Были задействованы сотрудники подразделения ФГКУ «9 отряд ФПС по Свердловской области», машины полиции и скорой помощи, а также поисково-спасательная служба.