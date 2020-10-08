Под Екатеринбургом перекрыли трассу из-за «массового ДТП с пятью погибшими»

Под Екатеринбургом перекрыли трассу из-за «массового ДТП с пятью погибшими»

Сегодня, 20:00ПроисшествияPhoto: ИА «Уральский меридиан»
8 октября на трассе Екатеринбург-Курган проходили учения нескольких ведомств на примере смертельного ДТП с пятью погибшими и 12 пострадавшими, пишет «Уральский меридиан».

Сегодня под Екатеринбургом Уралуправтодор, ГИБДД и МЧС репетировали свои действия при массовом ДТП.

Рассматривалась ситуация, когда водитель автобуса с пассажирами из-за метели не справился с управлением и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он столкнулся с легковым автомобилем и бензовозом.

В результате «ДТП» ведомствами был приняты ряд мер с перекрытием трассы, установкой временных знаков. Были разбиты палатки для кормления и обогрева «пострадавших», некоторых «раненых» эвакуировали на вертолете.

Photo:ИА «Уральский меридиан»

Напомним, 1 октября в Нижнем Тагиле прошли учения на УВЗ. Имитировалась ситуация с "аварией" на складе хлора. Были задействованы сотрудники подразделения ФГКУ «9 отряд ФПС по Свердловской области», машины полиции и скорой помощи, а также поисково-спасательная служба.

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