В Свердловской области женщину раздавил автомобилем бывший возлюбленный

При расставании он забрал всё, что дарил мне, я попросила вернуть только сережки. Он согласился и назначил встречу. Он попросил подвезти его до ж/д моста, и я согласилась. Но приехав на место он не стал выходить из машины. Я пригрозила ему что в таком случае отвезу его к моему отцу, а он ударил меня в шею электрошокером,говорит потерпевшая.
Женщина добавила, что после этого она вырвалась из машины и попыталась скрыться, но мужчина сел за руль её автомобиля и впечатал в металлические ворота ближайшей нефтебазы. Скорую помощь вызвали сотрудники.
У меня перелом костей таза, разорваны мышцы, почти оторвана пятка, добавила пострадавшая.
Её госпитализировали в местную больницу.
Начальник пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил о возбуждении уголовного дела.
Мужчина скрылся с места преступления, но наши сотрудники телефонным звонком смогли убедить его сдаться. Как выяснилось у него двусторонняя пневмония, поэтому пока его в СИЗО не поместили, добавил Горелых.
Напомним, в Екатеринбурге пройдет суд над 16-летним молодым человеком, которого подозревают в нападении на своего учителя с молотком. Ему грозит реальное заключение.