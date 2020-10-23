В Екатеринбурге будут судить подростка за нападение с молотком на учительницу

В Екатеринбурге будут судить подростка за нападение с молотком на учительницу

Сегодня, 17:29ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге перед судом предстанет школьник, который напал на учительницу с молотком, пишет E1.

В Кировский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело 16-летнего подростка, который напал с молотком на свою учительницу. Мальчика обвиняют по тяжкой статье «Покушение на убийство». Ему грозит тюремный срок.

По данным следствия, школьник совершил поступок из-за личной неприязни. Процесс будет проходить в закрытом режиме, так как подсудимый является несовершеннолетним.

Напомним, происшествие случилось утром 25 декабря 2019 года. Ученик школы № 24 напал на учительницу русского языка и литературы. Он подкараулил педагога возле ее дома.

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