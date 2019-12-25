В Екатеринбурге школьник с молотком напал на педагога
Сегодня, 15:38ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Ученик школы № 24 в Екатеринбурге на улице с молотком напал на педагога. Женщина госпитализирована с черепно-мозговой травмой, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Об инциденте рассказала мама девочки, которая учится в этой же школе. С ее слов, педагог преподает русский язык и является классным руководителем нападавшего. Мальчик подкараулил женщину на улице и нанес ей удар по голов. Пострадавшая госпитализирована в отделение реанимации. После нападения школьник пришел на уроки.
Напомним, днем ранее в Полевском экс-полицейский с ножом напал на свою супругу в здании городской администрации.
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