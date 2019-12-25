В Екатеринбурге школьник с молотком напал на педагога

Об инциденте рассказала мама девочки, которая учится в этой же школе. С ее слов, педагог преподает русский язык и является классным руководителем нападавшего. Мальчик подкараулил женщину на улице и нанес ей удар по голов. Пострадавшая госпитализирована в отделение реанимации. После нападения школьник пришел на уроки.