В Нижнем Тагиле банки начали акцию по приему монет

Мероприятие назвали «День приема монеты от населения». Желающие могут обратиться в один из банков-участников и обменять мелочь на более крупную или банкноты. В обычные дни финансовые учреждения взимают комиссию за подобные операции. В некоторых финансовых учреждениях участникам будут выдавать памятные монеты.