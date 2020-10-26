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В Нижнем Тагиле банки начали акцию по приему монет

26 октября 2020, 12:50
Ряд банков в Нижнем Тагиле и Свердловской области начал акцию по приему монет у граждан, пишет Znak.

Мероприятие назвали «День приема монеты от населения». Желающие могут обратиться в один из банков-участников и обменять мелочь на более крупную или банкноты. В обычные дни финансовые учреждения взимают комиссию за подобные операции. В некоторых финансовых учреждениях участникам будут выдавать памятные монеты.

Акция пройдет в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Лесном, Новоуральске, Первоуральске, Серове, Краснотурьинске, Верхней Пышме, Заречном.

Список организаций-участников акции:

  • «Уралсиб»;
  • Екатеринбургский муниципальный банк;
  • Росбанк;
  • Альфа-банк;
  • «Кольцо Урала»;
  • Промсвязьбанк;
  • «СМП Банк»;
  • «Зенит»;
  • ВУЗ-банк;
  • «Уралфинанс»;
  • Уральский банк реконструкции и развития;
  • «Союз»;
  • «Нейва»;
  • «Агропромкредит»;
  • Уральский филиал Газпромбанка;
  • «Хоум кредит».

Начальник управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев сообщил, что по статистике у каждого гражданина Свердловской области хранится 671 монета, но организации по реализации товаров жалуются на недостаток мелочи. Артемьев связывает это с тем, что деньги оседают в копилках свердловчан.

В ходе аналогичной акции, проведенной в 2019 году, жители Екатеринбурга сдали более 630 тыс. монет, чей общий вес превысил 2 тонны. Сумма сданной мелочи – 1,9 млн. рублей.

Напомним, ко Дню металлурга Центробанк РФ выпустил памятную монету, номиналом 10 рублей, с изображенным на ней сталеваром.

ЦБ РФ выпустил памятную монету ко Дню металлурга с изображением сталевара
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