В Нижнем Тагиле «десятка» въехала в чинившую трамвайные провода аварийную машину

Обошлось без пострадавших, водители разъехались по федеральному закону № 40 («Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» - прим. ред). Водитель автомобиля «ВАЗ-2110» выбрал не соответствующую скорость и допустил столкновение с автомобилем аварийной службы,рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД.