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В Нижнем Тагиле «десятка» въехала в чинившую трамвайные провода аварийную машину

26 октября 2020, 14:39
Фото: 1mediainvest.ru
В центре Нижнего Тагила автомобиль врезался в аварийную машину, которая чинила трамвайные провода. Об этом TagilCity.ru рассказали очевидцы происшествия.

В отделе пропаганды ГИБДД TagilCity.ru этот факт подтвердили.

Обошлось без пострадавших, водители разъехались по федеральному закону № 40 («Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» - прим. ред). Водитель автомобиля «ВАЗ-2110» выбрал не соответствующую скорость и допустил столкновение с автомобилем аварийной службы,рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД.

Напомним, сегодня в Нижнем Тагиле у Драмтеатра произошел обрыв контактной сети на трамвайной линии.

В Нижнем Тагиле в центре города произошел обрыв контактной сети на трамвайной линии
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия#ДТП
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