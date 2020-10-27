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В Нижнем Тагиле у «Мегамарта» на Вые умер мужчина

27 октября 2020, 04:32
Фото: TagilCity.ru
Вечером 26 октября у «Мегамарта» на улице Фрунзе умер мужчина. Об этом рассказали TagilCity.ru очевидцы происшествия.

По их словам, скорая помощь ехала около часа. При этом сотрудники магазина не оказали ему помощь, мужчина лежал до приезда медиков на улице.

В следственном комитете Ленинского района Tagilcity.ru эту информацию подтвердили.

Личность мужчины установлена. Проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение,рассказал руководитель СК по Ленинскому району Нижнего Тагила Сергей Соседков.

Напомним, в Нижнем Тагиле обнаружили труп пропавшего Александра Андреева. Его убил и закопал в чужой могиле случайный знакомый после распития спиртных напитков.

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