Пропавшего две недели назад тагильчанина нашли закопанным на кладбище

В Нижнем Тагиле обнаружили тело 48-летнего Александра Андреева, который 12 октября ушёл из дома и не вернулся.

Следственным отделом по Дзержинскому району города Нижнего Тагила 44-летнему местному жителю, который работает сотрудником одного из ритуальных агентств, предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Как сообщили TagilCity.ru в СК по Свердловской области, по данным следствия, вечером 12 октября обвиняемый вместе со знакомым решил у себя дома на улице Юности выпить спиртное. Закупившись, они встретили на улице незнакомого мужчину, 1972 года рождения, который также имел при себе выпивку. Пообщавшись, они решили распить алкоголь вместе. В ходе застолья у мужчин возник конфликт, на этой почве обвиняемый нанес своему оппоненту несколько ножевых ранений. Третий участник, знакомый обвиняемого, предложил вызвать для пострадавшего скорую помощь (сейчас он находится в статусе свидетеля по этому уголовному делу). Однако хозяин квартиры не позволил ему этого сделать, опасаясь привлечения к ответственности. Утром 13 октября потерпевший был ещё жив, свидетель вновь предложил оказать ему помощь, но обвиняемый опять отказался. Тогда свидетель покинул место происшествия. Через некоторое время потерпевший, которому так и не была оказана помощь со стороны обвиняемого, скончался. Тогда он решил сокрыть его тело, воспользовавшись «служебным положением». Подъехав к подъезду на автомобиле агентства ритуальных услуг, он перенес тело погибшего мужчины в машину. Затем обвиняемый вывез его на кладбище в одном из населенных пунктов Пригородного района, где и закопал тело на одном из заброшенных захоронений. В рамках расследования обвиняемый указал место погребения. В настоящее время проводиится судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти погибшего. Продолжается проведение следственных мероприятий, устанавливаются обстоятельства. Обвиняемый по ходатайству следователя СКР заключен под стражу. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина по имени Альберт явился с повинной в дежурную часть полиции Нижнего Тагила в минувшую пятницу поздним вечером. Чтобы смягчить себе наказание за совершённый грех, местный житель принял верное решение о сотрудничестве с сыщиками МВД и следователями СКР,говорит Горелых. Ранее он уже получил срок за кражи, а в 2017 году привлекался к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Возможной причиной конфликта стало использование потерпевшим выражения, которое неприемлемо для представителей криминальной среды. Когда стало очевидно, что собутыльник не подает признаков жизни, он упаковал тело в большой черный пакет, который используют похоронные агентства при вывозе тел, и спрятал его за диван. Два дня подозреваемый думал, что делать с «вещдоком», а потом привёз «улику» в окрестности села Николо-Павловское. Там он спрятал тело в неухоженную могилу с покосившимся крестом. Вскоре сыщикам уголовного розыска вместе к коллегами из СКР удалось установить тайное захоронение и извлечь оттуда тело. Photo: СКР по Свердловской области Напомним, Александр Андреев ушёл из дома 12 октября, через два дня супруга заявила о его пропаже в отдел полиции № 17. Последний раз его заметили в продуктовом магазине на улице Юности.

Related news: В Нижнем Тагиле разыскивают пропавшего мужчину с татуировкой на руке

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter