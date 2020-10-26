Пропавшего две недели назад тагильчанина нашли закопанным на кладбище

Через некоторое время потерпевший, которому так и не была оказана помощь со стороны обвиняемого, скончался. Тогда он решил сокрыть его тело, воспользовавшись «служебным положением». Подъехав к подъезду на автомобиле агентства ритуальных услуг, он перенес тело погибшего мужчины в машину. Затем обвиняемый вывез его на кладбище в одном из населенных пунктов Пригородного района, где и закопал тело на одном из заброшенных захоронений.