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В Нижнем Тагиле за 1,9 миллиона рублей заменят опоры контактной сети трамвайной линии

27 октября 2020, 08:01
Фото: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле заменят опоры контактной сети трамвайной линии, соответствующая информация размещена на сайте администрации города.

Мэрия согласовала совершение сделки нижнетагильским МУП «Тагильский трамвай». Предприятие получит денежные средства на выполнение работ по замене опор контактной сети. Цена контракта составляет 1,9 миллиона рублей. Контроль за выполнением постановления осуществит начальник управления муниципальным имуществом Марина Михайлова.

Напомним, в Нижнем Тагиле 26 октября произошел обрыв контактной сети на трамвайной линии. Движение трамваев остановилось возле Драмтеатра. В МУП «Тагильский трамвай» информацию подтвердили. На место выезжала аварийная машина. Специалисты сообщили, что произошел обрыв грузового ролика с тросами.

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#Тагильский трамвай#Общественный транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Общество
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