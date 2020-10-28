Чеченская диаспора готова попросить Кадырова вмешаться в спор уральца о «Мерседесе»

Напомним, житель Екатеринбурга Константин Пузырев приехал в Чеченскую республику и приобрел там автомобиль Mercedes 1989 года выпуска. После этого он собрался на нем уехать домой, но через 35 километров автомобиль сломался. Он попытался добиться от продавца ремонта или возмещения, но им не удалось найти общий язык.