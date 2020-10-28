TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Чеченская диаспора готова попросить Кадырова вмешаться в спор уральца о «Мерседесе»

28 октября 2020, 13:38
Представитель чеченской диаспоры в Екатеринбурге Беслан Тамаев сообщил о возможном вмешательстве Рамзана Кадырова в конфликт из-за покупки Mercedes, пишет E1.

Представитель диаспоры пояснил, что связывался с обеими сторонами конфликта и выслушал их.

Пузырев не все договаривает. Как оказалось, его предупреждали, что машина не новая и рекомендовали воспользоваться эвакуатором для транспортировки. Мы выслушаем третью сторону — знакомого Пузырева, который проживает в Чечне и первый контактировал с хозяином автомобиля, говорит Тамаев.

По его словам, если стороны не придут к соглашению и история зайдет слишком далеко, то в конфликт может вмешаться глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Напомним, житель Екатеринбурга Константин Пузырев приехал в Чеченскую республику и приобрел там автомобиль Mercedes 1989 года выпуска. После этого он собрался на нем уехать домой, но через 35 километров автомобиль сломался. Он попытался добиться от продавца ремонта или возмещения, но им не удалось найти общий язык.

Чеченец ответил обвинившему его в обмане при продаже автомобиля уральцу
Узнать подробнее

Материалы по теме
Чеченец ответил обвинившему его в обмане при продаже автомобиля уральцу
#Продажа авто#Конфликт#Рамзан Кадыров#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14