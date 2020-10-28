В Нижнем Тагиле ночью восстановили подачу электричества после аварий из-за урагана

Всего аварийные ситуации возникли на 15 территориях, находящихся в нашей зоне обслуживания. Главные причины - падение веток на линии электропередач, обрывы и перехлест проводов, рассказал начальник управления эксплуатации и ремонтов «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.