В Нижнем Тагиле ночью восстановили подачу электричества после аварий из-за урагана

Из-за шквалистого ветра, порывы которого достигали 27 метров в секунду, ночью 28 октября в Свердловской области начались массовые отключения электроэнергии.
Аварийные ситуации возникли в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Полевском, Кушве, Красноуфимске, Асбесте, Сухом Логу и других населенных пунктах.
Всего аварийные ситуации возникли на 15 территориях, находящихся в нашей зоне обслуживания. Главные причины - падение веток на линии электропередач, обрывы и перехлест проводов, рассказал начальник управления эксплуатации и ремонтов «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.
Все неполадки были устранены за прошедшую ночь.
Напомним, об ожидаемой непогоде 26 октября предупреждали синоптики ФГБУ «Уральское УГМС».