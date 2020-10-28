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В Нижнем Тагиле ночью восстановили подачу электричества после аварий из-за урагана

28 октября 2020, 16:57
В Нижнем Тагиле и по Свердловской области за ночь устранили последствия аварий на сетях электроэнергии, сообщает пресс-служба «Облкоммунэнерго».

Из-за шквалистого ветра, порывы которого достигали 27 метров в секунду, ночью 28 октября в Свердловской области начались массовые отключения электроэнергии.

Аварийные ситуации возникли в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Полевском, Кушве, Красноуфимске, Асбесте, Сухом Логу и других населенных пунктах.

Всего аварийные ситуации возникли на 15 территориях, находящихся в нашей зоне обслуживания. Главные причины - падение веток на линии электропередач, обрывы и перехлест проводов, рассказал начальник управления эксплуатации и ремонтов «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.

Все неполадки были устранены за прошедшую ночь.

Напомним, об ожидаемой непогоде 26 октября предупреждали синоптики ФГБУ «Уральское УГМС».

В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение о непогоде
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#Непогода#Коммунальная авария#Электричество#Свердловская область#Нижний Тагил#Общество#ДТП
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