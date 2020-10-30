«Сиротские общины». Почему тагильчане возмущены соседством с бывшими детдомовцами?

Законодательство не предусматривает условий для расселения «сиротских общин». Жилье предоставляется им на пять лет с последующей возможностью перевода в соцнайм. И пока эти сроки не пройдут, сделать ничего практически нельзя. По мнению чиновников, за бывшими детдомовцами нужен постоянный присмотр, и легче это делать, когда они живут рядом. Не надо ходить по району за каждым в отдельности. Но самим сиротам и обычным жителям такой метод только вредит,считают в Центре юридической помощи детям-сиротам.