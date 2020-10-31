ГИБДД информирует водителей Нижнего Тагила о сплошной проверке

Напомним, в Екатеринбурге в суд передано дело мужчины, который обвиняется в смерти мотоциклиста в результате ДТП. Следствием установлено, что мужчина, никогда не получавший водительского удостоверения, находясь в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля Mercedes, принадлежавшего его подруге, а затем выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток улиц в черте города, где столкнулся с мотоциклом. В результате происшествия водитель мототранспорта скончался на месте. Водителю иномарки грозит до 12 лет лишения свободы.