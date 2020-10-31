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ГИБДД информирует водителей Нижнего Тагила о сплошной проверке

31 октября 2020, 17:34
В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД проведут рейдовое мероприятие «Безопасная дорога», в ходе которого будут останавливать водителей, сообщает пресс-служба ведомства.

Рейд пройдет на территории Нижнего Тагила и ГГО с 1 по 4 ноября. Он будет направлен на предупреждение грубых нарушений ПДД.

Сообщается, что с начала 2020 года на территории Горноуральского городского округа произошло 15 ДТП с участием нетрезвых водителей. В результате один человек погиб, а 29 получили различные травмы.

Напомним, в Екатеринбурге в суд передано дело мужчины, который обвиняется в смерти мотоциклиста в результате ДТП. Следствием установлено, что мужчина, никогда не получавший водительского удостоверения, находясь в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля Mercedes, принадлежавшего его подруге, а затем выехал на запрещающий сигнал светофора на перекресток улиц в черте города, где столкнулся с мотоциклом. В результате происшествия водитель мототранспорта скончался на месте. Водителю иномарки грозит до 12 лет лишения свободы.

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#ГИБДД#Рейд#Нижний Тагил#Транспорт
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