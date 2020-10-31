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Жителя Нижнего Тагила задержали по подозрению в банковских махинациях

31 октября 2020, 18:00
В Екатеринбурге задержан тагильчанин, которого обвиняют в краже средств с банковских счетов, пишет «Областная газета».

По информации от пресс-службы МВД, 21-летний мужчина, работавший охранником в одном из ТЦ, заходил в офисные здания и просил у сотрудников компаний телефон, якобы для совершения звонка.

С помощью сервисов мобильных служб молодой человек узнавал баланс банковской карты и переводил на свой счет. По словам задержанного, в один из таких случаев он был замечен и ему пришлось вернуть денежные средства владельцу.

Сообщается, что ранее обвиняемый уже был судим за кражу.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража с банковского счёта, а равно в отношении электронных денежных средств).

Напомним, на Урале поймали подозреваемых, придумавших новую схему мошенничества. Трое молодых людей приезжали на одну из заправочных станций и опускали топливный пистолет в бак. Затем вводили сумму, которая была равна количеству средств на карте. Как только производилась подача бензина, злоумышленники производили подмену счета в личном кабинете на тот, где был нулевой баланс. Из-за этого банк оформлял овердрафт по карте, фактически производя оплату за свой счет. По 30 случаям нанесен ущерб свыше одного миллиона рублей.

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