Жителя Нижнего Тагила задержали по подозрению в банковских махинациях

Напомним, на Урале поймали подозреваемых, придумавших новую схему мошенничества. Трое молодых людей приезжали на одну из заправочных станций и опускали топливный пистолет в бак. Затем вводили сумму, которая была равна количеству средств на карте. Как только производилась подача бензина, злоумышленники производили подмену счета в личном кабинете на тот, где был нулевой баланс. Из-за этого банк оформлял овердрафт по карте, фактически производя оплату за свой счет. По 30 случаям нанесен ущерб свыше одного миллиона рублей.