«Второй раз болеть тяжелее»: уральский врач рассказал о повторных заражениях COVID-19

Медики болеют один за другим. Все подменяют друг-друга. Как только почувствовал себя лучше, сразу же надо снова выходить на работу. Повторно болеть тяжелее, если судить по случаям, о которых я знаю. Если первое заражение пройдет без поражения легких, то во второй раз оно обязательно будет, считает эксперт.