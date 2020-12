В Свердловской области четвертый день снижается число заболевших коронавирусом

В Свердловской области четвертый день подряд число заболевших коронавирусом, а сутки продолжает снижаться. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Свердловской области за сутки подтверждено 370 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего случаев выявлено среди жителей Екатеринбурга. Там выявлено 195 случаев заражения. Кроме того, диагноз подтвержден у жителей Алапаевска, Арамильского и Ачитского городских округов, Асбеста,Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Верхней Синячихи, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Дегтярска, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Пелыма, Первоуральска, Пышминского городского округа, Полевского, Ревды, Сухого Лога, Серова, Талицкого городского округа. Всего в регионе насчитывается 47 063 тысячи заболевших инфекцией. Состояние 575 человек оценивается-ка тяжелое. Из них 332 пациента находятся в реанимации, в том числе 221 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов в состоянии средней тяжести также увеличилось и составляет 3520 человек. В России также снижается число заболевших. Так, за сутки выявлено 25 345 случаев заражения в 85 регионах. У 5108 человек из них инфекция протекает без выраженной симптоматики. Общее число случаев достигло 2 347 401. Количество выписанных из больниц по выздоровлению пациентов в Свердловской области за сутки превысило число новых случаев заражения. За сутки из больниц региона было выписано 374 человека. Всего выздоровевших насчитывается 39 288 человек. В России цифры также превышают показатели заболеваемости и составляет 26 882 человека. Всего выздоровели вследствие заражения 1 830 349 человек. Еще 10 человек скончались от коронавируса в Свердловской области. Всего число умерших за время пандемии составляет 1047 уральцев. В России за сутки выявлено рекордное количество летальных случаев. За период с 1 по 2 декабря насчитывается 589 смертей. Всего число скончавшихся составляет 41 053 человека.

